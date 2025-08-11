Nyerges vontató és autó ütközött össze, mentő is érkezett a balesethez

Összeütközött egy személyautó és egy nyerges vontató az 51-es főút 135-ös kilométerénél, Dusnoknál hétfő délután. Mindkét járműben csak a sofőrök utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A kalocsai hivatásos tűzoltók áramtalanították az autókat, amik akadályozzák a forgalmat – írja a katasztrófavédelem.

Mentő is érkezett a dusnoki balesethez

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció