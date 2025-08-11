augusztus 11., hétfő

Karambol

3 órája

Nyerges vontató és autó ütközött össze, mentő is érkezett a balesethez

Címkék#kamion#baleset#katasztrófavédelem

Forgalomkorlátozásra kell számítani az érintett útszakaszon.

Kovács Nóra

Összeütközött egy személyautó és egy nyerges vontató az 51-es főút 135-ös kilométerénél, Dusnoknál hétfő délután. Mindkét járműben csak a sofőrök utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A kalocsai hivatásos tűzoltók áramtalanították az autókat, amik akadályozzák a forgalmat – írja a katasztrófavédelem.

mentő is érkezett a balesethez, autó és kamion ütközött Dusnokon,
Mentő is érkezett a dusnoki balesethez
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

