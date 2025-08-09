Két autó ütközött a sztrádán, az egyik az árokba borult

Két gépkocsi ütközött össze az M5-ös autópálya 48-as kilométerszelvényénél, Hernád térségében, a Szeged felé vezető irányban szombat délután. Az ütközés erejétől az egyik jármű tetejével az árokba csapódott. A dabasi hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek az egyik kocsiból, valamint mindkét autót áramtalanították. A baleset miatt félpályán halad a forgalom az érintett pályaszakaszon – írja a katasztrófavédelem.

Két autó ütközött az M5-ösön

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció