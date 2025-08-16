augusztus 16., szombat

Katasztrófavédelem

1 órája

Árokba csapódott egy autó, füst szivárgott az elejéből

Baleset miatt siettek a hatóságok szombat délután.

Várkonyi Rozália

Árokba sodródott egy személyautó az 5301-es út Kalocsa és Öregcsertő közötti szakaszán. A jármű eleje füstölt, ezért a kalocsai hivatásos tűzoltók egy vízsugárral beavatkoztak A raj áramtalanította a gépkocsit. A mentők is megérkeztek a baleset helyszínére, ahol félpályán lezárták az utat, a forgalmat a rendőrség irányítja – közölte a katasztrófavédelem.

Mentő siet balesethez
A mentőket is riasztották a balesethez
Forrás: Országos Mentőszolgálat / Illusztráció

 

 

 

