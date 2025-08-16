Katasztrófavédelem
1 órája
Árokba csapódott egy autó, füst szivárgott az elejéből
Baleset miatt siettek a hatóságok szombat délután.
Árokba sodródott egy személyautó az 5301-es út Kalocsa és Öregcsertő közötti szakaszán. A jármű eleje füstölt, ezért a kalocsai hivatásos tűzoltók egy vízsugárral beavatkoztak A raj áramtalanította a gépkocsit. A mentők is megérkeztek a baleset helyszínére, ahol félpályán lezárták az utat, a forgalmat a rendőrség irányítja – közölte a katasztrófavédelem.
2 órája
Ne ijedjen meg, ha változik a csapvíz színe vagy íze, figyelmeztet a szolgáltató
4 órája
Évek várakozása után teljesülhet a helyiek vágya, új vasútállomás épülhet Tiszaalpáron
