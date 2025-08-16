Árokba csapódott egy autó, füst szivárgott az elejéből

Árokba sodródott egy személyautó az 5301-es út Kalocsa és Öregcsertő közötti szakaszán. A jármű eleje füstölt, ezért a kalocsai hivatásos tűzoltók egy vízsugárral beavatkoztak A raj áramtalanította a gépkocsit. A mentők is megérkeztek a baleset helyszínére, ahol félpályán lezárták az utat, a forgalmat a rendőrség irányítja – közölte a katasztrófavédelem.

A mentőket is riasztották a balesethez

Forrás: Országos Mentőszolgálat / Illusztráció