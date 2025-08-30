Félpályán lezárták az 51-es főutat, szirénázó mentők érkeztek a helyszínre

Árokba hajtott egy személyautó az 51-es főút Baja és Érsekcsanád közötti szakaszán, a 154-es kilométerszelvénynél. A balesethez a bajai hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járművet. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – közölte a katasztrófavédelem.

A mentőket is riasztották a balesethez

Forrás: Országos Mentőszolgálat / Illusztráció