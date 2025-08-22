Baleset
17 perce
Árokba hajtott egy autó, irányítás mellett halad a forgalom
A kecskeméti hivatásos tűzoltókat riasztották a péntek délutáni balesethez.
Árokba hajtott egy gépkocsi a 441-es főút 29-es kilométerszelvényénél, Kecskemét térségében. A vezető el tudta hagyni járművét, amelyet a kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A baleset miatt irányítás mellett halad a forgalom az érintett útszakaszon – közölte a katasztrófavédelem.
Ezt ne hagyja ki!Borzalmas
28 perce
A vécébe dobták az újszülöttet: újabb csecsemőgyilkosság rázta meg az országot
Ezt ne hagyja ki!Micsoda hős!
2 órája
A halál torkából hozta vissza utasát a buszsofőr, életet mentett a kiskunhalasi állomás előtt
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre