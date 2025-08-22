Árokba hajtott egy autó, irányítás mellett halad a forgalom

Árokba hajtott egy gépkocsi a 441-es főút 29-es kilométerszelvényénél, Kecskemét térségében. A vezető el tudta hagyni járművét, amelyet a kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A baleset miatt irányítás mellett halad a forgalom az érintett útszakaszon – közölte a katasztrófavédelem.

Fotó: MW / Illusztráció