Baleset

17 perce

Árokba hajtott egy autó, irányítás mellett halad a forgalom

Címkék#tűzoltó#baleset#441-es főút

A kecskeméti hivatásos tűzoltókat riasztották a péntek délutáni balesethez.

Várkonyi Rozália

Árokba hajtott egy gépkocsi a 441-es főút 29-es kilométerszelvényénél, Kecskemét térségében. A vezető el tudta hagyni járművét, amelyet a kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A baleset miatt irányítás mellett halad a forgalom az érintett útszakaszon – közölte a katasztrófavédelem.

balesetnél helyszínelnek a rendőrök
Árokba hajtott egy autó a 441-esen, Kecskemétnél
Fotó: MW / Illusztráció

 

 

 

