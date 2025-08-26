Árokba csúszott egy autó, a tűzoltók azonnal a helyszínre siettek

Lesodródott az úttestről, majd oldalával az árokba csúszott egy gépkocsi Nagykőrös és Kecskemét között, a 441-es főút 24-es kilométerszelvényénél kedden délután. A nagykőrösi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a bajba került járművet, amelyben ketten utaztak. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek – közölte a katasztrófavédelem.

Fotó: MW-archív / Illusztráció