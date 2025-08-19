Katasztrófavédelem
28 perce
Árokba csapódott egy autó, ide riasztották a tűzoltókat
Kedden este árokba csapódott egy személyautó, azonnal riasztották a tűzoltókat az 5-ös főútra.
Letért az úttestről és árokba csapódott egy személyautó az 5-ös főút 61-es és 62-es kilométere közötti szakaszán, Felsőlajos külterületén. A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek – írja a katasztrófavédelem.
