Árokba csapódott egy autó, ide riasztották a tűzoltókat

Letért az úttestről és árokba csapódott egy személyautó az 5-ös főút 61-es és 62-es kilométere közötti szakaszán, Felsőlajos külterületén. A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek – írja a katasztrófavédelem.

Árokba csapódott egy személyautó az 5-ös főúton

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció