Katasztrófavédelem

28 perce

Árokba csapódott egy autó, ide riasztották a tűzoltókat

Címkék#tűzoltó#baleset#5-ös főút

Kedden este árokba csapódott egy személyautó, azonnal riasztották a tűzoltókat az 5-ös főútra.

Digner Brigitta

Letért az úttestről és árokba csapódott egy személyautó az 5-ös főút 61-es és 62-es kilométere közötti szakaszán, Felsőlajos külterületén. A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek – írja a katasztrófavédelem.

baleset történt az 5-ös főúton
Árokba csapódott egy személyautó az 5-ös főúton
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

