augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Tűzeset

46 perce

Aljnövényzet kapott lángra, az erős szél csak tetézi a bajt

Címkék#aljnövényzet#katasztrófavédelem#tűz

Kiskunfélegyházára riasztották a tűzoltókat szerda délben.

Digner Brigitta

Mintegy öt hektáron nyárfaerdő aljnövényzete ég Kiskunfélegyháza külterületén, a IX. körzet tanyán. A kiskunfélegyházi és a kecskeméti hivatásos tűzoltók oltják a lángokat. A munkálatok a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett zajlanak. Az erős szél nehezíti az oltást – közölte a katasztrófavédelem.

Forest,Brigade,Members,Fight,A,Fire,In,Argentine,Patagonia.
Lángra kapott a nyárfaerdő aljnövényzete
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

