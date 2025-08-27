Tűzeset
Aljnövényzet kapott lángra, az erős szél csak tetézi a bajt
Kiskunfélegyházára riasztották a tűzoltókat szerda délben.
Mintegy öt hektáron nyárfaerdő aljnövényzete ég Kiskunfélegyháza külterületén, a IX. körzet tanyán. A kiskunfélegyházi és a kecskeméti hivatásos tűzoltók oltják a lángokat. A munkálatok a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett zajlanak. Az erős szél nehezíti az oltást – közölte a katasztrófavédelem.
