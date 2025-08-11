35 perce
Veszélyes aknavető gránátot találtak, a tűzszerészek gyorsan intézkedtek
Riasztották a tűzszerészeket. Vízvezeték-fektetés közben második világháborús német aknavető gránátot találtak.
Alsónémediben ismét egy különösen veszélyes robbanótest került elő. A Magyar Honvédség MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred szakemberei gyorsan reagáltak. Mint Facebook-oldalukon írták, a vízvezeték-fektetés közben előkerült ládában egy második világháborús német aknavető gránátot találtak, amely azonnali hatósági beavatkozást igényelt.
Aknavető gránát, kézigránát és lőpor
A láda furcsa kinézete azonnal felkeltette a munkások figyelmét, akik azonnal értesítették a rendőrséget, ők pedig a tűzszerészeket. Bukta Balázs őrnagy, járőrparancsnok és beosztott járőrei vizsgálták át a területet. A ládában nemcsak az aknavető gránátot találták meg, hanem néhány magyar és szovjet kézigránátot, valamint lőport is, amelyek a mai napig szinte érintetlen állapotban voltak.
Ez az eset nem az első a térségben: nemrég Kecskemét belvárosában parkolóépítési munkálatok közben egy repeszgránát került elő, amelyet szintén a Tűzszerész Ezred szakemberei szállítottak el és semmisítettek meg biztonságosan.
Az alsónémedi robbanótesteket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították, ahol biztonságosan megsemmisítették őket, így megelőzve bármilyen súlyosabb balesetet.
A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy az ilyen, több évtizedes hadianyagok megtalálása továbbra is komoly veszélyt jelenthet, ezért minden esetben haladéktalanul értesíteni kell a hatóságokat.
