Magyar Honvédség

4 órája

Veszélyes aknavető gránátot találtak, a tűzszerészek gyorsan intézkedtek

Címkék#munkálatok#magyar honvédség#MH 1 Tűzszerész és Folyamőr Ezred#repeszgránát#Alsónémediben

Riasztották a tűzszerészeket. Vízvezeték-fektetés közben második világháborús német aknavető gránátot találtak.

Brockmeyer Sophie Isabella

Alsónémediben ismét egy különösen veszélyes robbanótest került elő. A Magyar Honvédség MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred szakemberei gyorsan reagáltak. Mint Facebook-oldalukon írták, a vízvezeték-fektetés közben előkerült ládában egy második világháborús német aknavető gránátot találtak, amely azonnali hatósági beavatkozást igényelt.

aknavető gránátot találtak, Alsónémedibe riasztották a tűzszerészeket,
Aknavető gránátot találtak Alsónémediben
Fotó: Bukta Balázs őrnagy/MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred Facebook-oldala

Aknavető gránát, kézigránát és lőpor

A láda furcsa kinézete azonnal felkeltette a munkások figyelmét, akik azonnal értesítették a rendőrséget, ők pedig a tűzszerészeket. Bukta Balázs őrnagy, járőrparancsnok és beosztott járőrei vizsgálták át a területet. A ládában nemcsak az aknavető gránátot találták meg, hanem néhány magyar és szovjet kézigránátot, valamint lőport is, amelyek a mai napig szinte érintetlen állapotban voltak.

Ez az eset nem az első a térségben: nemrég Kecskemét belvárosában parkolóépítési munkálatok közben egy repeszgránát került elő, amelyet szintén a Tűzszerész Ezred szakemberei szállítottak el és semmisítettek meg biztonságosan.

Az alsónémedi robbanótesteket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították, ahol biztonságosan megsemmisítették őket, így megelőzve bármilyen súlyosabb balesetet.

A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy az ilyen, több évtizedes hadianyagok megtalálása továbbra is komoly veszélyt jelenthet, ezért minden esetben haladéktalanul értesíteni kell a hatóságokat.

 

 

