Mire jogosít fel a vészvillogó? Hát erre biztos nem!

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság legfrissebb Facebook-bejegyzésében egy gyakori közlekedési tévhitet oszlat el: a vészvillogó bekapcsolása nem jogosítja fel az autóst arra, hogy szabálytalanul, forgalom elől elzárt területen álljon meg.

A hatóság egy konkrét eset kapcsán hívta fel a figyelmet a vészvillogó helyes használatára

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A vészvillogó nem ad extra jogokat

A hatóság egy konkrét eset kapcsán hívta fel a figyelmet arra, hogy a KRESZ egyértelműen tiltja, hogy bármilyen jármű ráhajtson a forgalom elől elzárt területre. Ez alól csupán egyetlen kivétel van: az olyan jármű, amelyben a közúti forgalom ellenőrzését végző berendezés üzemel – ezt a 63. § (5) bekezdése rögzíti.

A szabályszegés következményeként helyszíni bírság szabható ki az elkövetővel szemben, ahogyan ez a most közzétett fotón szereplő esetben is történt. Ráadásul az autós nem is nagyon próbált elbújni, hiszen közvetlenül a vármegyei rendőr-főkapitányság épülete mellett szabálytalankodott.

A rendőrség külön kiemelte: köszönik mindazoknak, akik betartják a közlekedési szabályokat, hiszen a közös felelősségvállalás teszi biztonságosabbá a közlekedést mindannyiunk számára.