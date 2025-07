Órákig küzdöttek a lángokkal a tűzoltók, egy tanyát is veszélyeztetett a tűz

Mint ahogyan arról beszámoltunk, lángra kapott az erdő aljnövényzet Lajosmizse külterületén, az Alsólajos tanyánál csütörtökön délután.

Több település tűzoltói fékezték meg a lángokat

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A tűzoltók több órás munka után megfékezték a lángokat, ahol öt hektáron égett az erdő aljnövényzete, valamint egy hektáron a tisztás terület a tanyánál. A tűz egy melléképületet és egy gépkocsit is elért. A lajosmizsei önkormányzati tűzoltókat követően a kecskeméti és a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók is a helyszínre értek, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett négy vízsugárral oltották a lángokat. A munkálatokat egy erőgép is segítette, amellyel körbetárcsázták a területet – közölte a katasztrófavédelem.