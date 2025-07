Egy bálázó gépet is elértek a lángok, megfeszített tempóval dolgoznak a tűzoltók

Hat-hét hektáron égett le a tarló Pálmonostora külterületén. A tűz a gabonába is belekapott, és egy bálázó munkagép is kigyulladt. A kiskunfélegyházi, a kisteleki és a csongrádi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral oltják a lángokat. A helyszínre tart a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, valamint Kecskemétről egy vízszállító is – írja a katasztrófavédelem.

Lángra kapott a tarló

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Tűzgyújtási tilalom van Bács-Kiskunban

A rendkívüli szárazság és a perzselő hőség miatt jelenleg is tűzgyújtási tilalom van érvényben Bács-Kiskunban. A katasztrófavédelem figyelmezteti a lakosságot, hogy a rendkívüli tűzveszély miatt mindenki fokozottan ügyeljen arra, hogy égő cigarettacsikket, vagy bármilyen éghető, vagy könnyen gyulladó tárgyat ne dobjon el. Ha valaki tüzet észlel, az haladéktalanul jelezze a 112-es segélyhívón.

Kombájn kapott lángra

Tovább sem kímélik a tüzek Bács-Kiskunt. Vasárnap késő délután teljesen kiégett egy kombájn Mélykút közelében. A lángok a várostól néhány kilométerre csaptak fel. A tűz átterjedt a tarlóra, a közeli aljnövényzetre és a bokrokra is.