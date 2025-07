Lángra kapott a tarló, veszélyben a gabona, folyamatosan érkezik a segítség

Öt-hat hektáron már leégett a tarló, és további tíz-tizenöt hektáron a lábon álló gabonát is veszélyezteti a tűz Dunatetétlen térségében, a Törleymajornál. A solti és a kiskőrösi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltják a lángokat, a munkálatokat két erőgép is segíti. Dunaújvárosból és Kalocsáról is elindult a további segítség, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is az esethez tart – közölte a katasztrófavédelem.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Megfékezték a pusztító tüzet

A tűzoltók négy vízsugárral és kéziszerszámokkal, egy erőgép segítségével eloltották a lángokat.

Tűzgyújtási tilalom van Bács-Kiskunban

A rendkívüli szárazság és a perzselő hőség miatt jelenleg is tűzgyújtási tilalom van érvényben Bács-Kiskunban. A katasztrófavédelem figyelmezteti a lakosságot, hogy a rendkívüli tűzveszély miatt mindenki fokozottan ügyeljen arra, hogy égő cigarettacsikket, vagy bármilyen éghető, vagy könnyen gyulladó tárgyat ne dobjon el. Ha valaki tüzet észlel, az haladéktalanul jelezze a 112-es segélyhívón.