Kutyával együtt repült a kennel, egy gondozó is megsérült – súlyos károkat okozott a vihar

Óriási vihar söpört végig hazánkon múlt héten, országszerte okozott hatalmas problémákat. Bács-Kiskun vármegyét sem kerülte el az ítéletidő, több településen súlyos károkat hagyott maga után a vihar.

Súlyos károkat okozott Kalocsán is, az Összefogás Az Állatokért Alapítvány menhelyén

Forrás: Összefogás Az Állatokért Kalocsa Facebook-oldala

Kalocsán, Az Összefogás Az Állatokért Alapítvány menhelyét is megtépázta a vihar. A heves szél és az eső nyomán fákat döntött ki, tetőket rongált meg, és több épületben is kárt tett – számolt be a magyarallatvedelem.hu.

A legsúlyosabb kárt egy kidőlt fa okozta, ami a menhely melletti villanyvezetékre zuhant, és emiatt áramütés veszélye is fennállt. A terület biztosításához katasztrófavédelmi segítségre volt szükség. Az áramszolgáltatás részlegesen szünetelt, az Összefogás Az Állatokért Alapítvány telep egyes részei teljes sötétségbe borultak.

A vihar olyan erős volt, hogy az egyik mobil kennel kutyával együtt repült arrébb a szélben. A menhely dolgozói azonnal közbeléptek, és az állatot biztonságos helyre vitték – közölte a szakportál. Az udvaron tartózkodó telepvezetőre egy leszakadó faág zuhant rá, miközben épp a kutyákat próbálta menteni. A mentőket nehezen tudták hívni a túlterhelt vonalak miatt, de végül a kalocsai kórház sürgősségi osztályára szállították. A gondozó szerencsére nem szenvedett súlyos sérülést, de pihenésre és megfigyelésre volt szüksége.

A kutyák egy része vízben állt, és az orkán erejű szél két kennel tetejét is letépte, a mosogató kuckó cserép tetőszerkezete is megsérült, a leszakadt faágak mellett dísznövények is elpusztultak a viharban. Az állatmenhely vaskapujának zárja is tönkrement és számos eszköz is használhatatlanná vált.

A közvetlen kárelhárítást azóta az alapítvány munkatársai elvégezték, ugyanakkor hatalmas az anyagi kár, a menhely azonban továbbra is biztosítja az állatok ellátását, de minden segítségre szükségük lenne, az önkéntes munka mellett anyagi támogatással.

A súlyos károkat szenvedett menhely segítségre szorul

Ha ön is szeretne segíteni a menhelynek, a kalocsai állatbarát közösséget a 10101164-04514500-01003001 bankszámlaszámra való utalással, „Viharkár” megjegyzéssel lehet támogatni.