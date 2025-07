Sokan ismerték a motorost, aki vasárnap életét vesztette a tragikus balesetben – videóval

Utoljára 2022-ben, az öregfiúk országos bajnokságán ült nyeregbe és láthatta versenyzés közben a halasi közönség a 63 éves korában, vasárnap este motoros balesetben elhunyt ismert halasi lovast. Halálának híre családja mellett a halasi lovas közösséget is megrázta. A Határőrség egykori lovasiskolájának aktív lovasa, a Hirling József Lovasparknak is oszlopos lovas versenyzője volt, élete összeforrt a halasi lovas élettel. Nem csak a nyeregben, hanem a közösségi életben is ápolta a lovas hagyományokat, tagja volt a Kiskunhalasi Lovasbandériumnak.

Ismert halasi lovas halt meg a motoros balesetben

Fotó: Pozsgai Ákos

Vasárnap szenvedett motoros balesetet az ismert halasi lovas

Mint arról korábban beszámoltunk, a köztiszteletnek örvendő lovas vasárnap este szenvedett halálos motorbalesetet az 5412-es úton Jánoshalma és Kunfehértó között. Információk szerint motorozás közben rosszul lett és egy éles bal kanyar előtt letért az útról, ahol egy útmenti betonkerítésnek ütközött. A balesethez Jánoshalmáról és Kiskunhalasról is érkezett mentőautó, a mentők hosszasan küzdöttek a férfi életéért, de nem tudták megmenteni. A baleset pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja.