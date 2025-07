„Lehet, hogy ennyi volt...a kislány” – szívszaggató videón, ahogy egy rendőr is elsírja magát a balesetnél

Senki nem úgy indul útnak, hogy baleset éri. Egy szabálytalan mozdulat, és minden megváltozik – hangzik el a Budapesti Rendőr-főkapitányság által közzé tett videó elején. A felvételek az M1-es autópályán, Pátynál nemrég történt halálos baleset helyszínén készültek, ahol egy jobbkormányos autó hátulról belerohant egy kamionba.

Megrázó videót tettek közzé az M1-es autópályán történt balesetről

Fotó: Bors.hu

Nagy erőkkel vonultak az egységek a helyszínre

A döbbenetes videón látható, hogy a motoros rendőr a helyszínre tart és hallható a háttérben a rádióüzenetekből, hogy a mentők mellett tűzoltókat is érkeznek a helyszínre, mert az autó bepréselődött a kamion szerelvénye alá.

„Tűzoltó jön ide? Nagyon kéne, nagyon, nagyon. Fél autó bent van a kamion pótkocsi alatt”.

„Az a kérdésem, hogy van-e elhalálozott személy? Hány sérült van, hány van életben?”

„Egy család, de most is tart a kiszabadításuk, eddig három felnőtt, aki halott, illetve van három gyermek, akikért most jelenleg még a mentőszolgálat küzd. De még nem lett mindenki kiszabadítva az autóból.” „Senki sem használt biztonsági övet, gyermekbiztonsági rendszert, pontosan nem tudjuk, hány utas van” – hangzik el a videóban.

A felvételen látható, hogy rengeteg mentőautó, két mentőhelikopter és tűzoltók vannak a helyszínen.

Egy kisgyermek is meghalt az M1-es autópályán

Később egy a szemét és a homlokát törölgető rendőr jelenik meg a drámai képsorokon és elcsukló hangon mondja: „Lehet, hogy ennyi volt. A kislány”. Majd a háttérből a rádióforgalmazásból is hallható, ahogy megerősítik: „az egyik gyermek elhalálozott”. A következő felvételen már az látható, hogy az egyik mentőhelikopter a magasba emelkedik az életveszélyes sérülttel.

Senki sem volt bekötve

A helyszínelés során kiderült, hogy a balesetben érintett járműben senkinek nem volt bekötve a biztonsági öv, és a gyermekbiztonsági rendszert sem használták. Ezek a súlyos mulasztások jelentősen hozzájárulhattak a tragikus kimenetelhez. A helyszínre azonnal nagy erőkkel érkeztek a rendőrségi egységek, a mentők és két mentőhelikopter is. Motoros rendőrök segítették a forgalom irányítását és a helyszínelést. A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit. Ez a szörnyű eset ismét felhívja a figyelmet a biztonsági előírások betartásának, különösen a gyermekbiztonsági rendszerek és a biztonsági övek használatának kiemelkedő fontosságára.