Minden napra jutott lakástűz, apró figyelmetlenségek vezetnek a tragédiákhoz

Szinte minden napra jutott lakástűz. Kovács Andrea, a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője adott részletes beszámolót a Rádió 1 Gong Téma műsorában ezekről az esetekről. Az ismert szakember arra is rámutatott, hogy milyen okok vezethetnek a tragédiához.

Kovács Andrea, a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy Bács-Kiskun vármegyében 185 lakástűz volt, négy haláleset, 13 sérült

Kevesebb lakástűz, de több áldozat

Idén az első félévben, január elejétől június végéig, 185 lakástűz volt Bács-Kiskun vármegyében. Ez 2024 ugyanezen időszakához képest 4 százalékkal kevesebb, mivel akkor 193 volt, de idén sajnos négyen életüket vesztették, míg egy éve szerencsére nem követelt áldozatot egyik lakástűzeset sem. A sérülések száma most 13 volt, tavaly 16. Ez is csökkenést mutat.

A terület nagyságát tekintve emelkedés látható. 2025 első félévében a leégett épített terület nagysága 3456 négyzetméter, mely 502 négyzetméterrel több mint tavaly ilyenkor. A tűz következtében 13 otthon vált lakhatatlanná, emiatt 28 embernek kellett átmenetileg elköltöznie.

Egy nap alatt öt lakástűznél kellett oltani

A 185 eset alapján elmondható: az első félévben naponta átlagosan egy lakástűz volt. Voltak olyan napok, amikor egyáltalán nem csaptak fel a lángok lakóépületeknél, de akadtak olyanok is, amikor több is. Sajnos egyszer olyan is előfordult, amikor öt lakástűzhöz vonultak.

A lakástüzek eloltásához összesen 141 órára volt szüksége a tűzoltásban résztvevők tűzoltóknak, tették mindezt 370 tűzoltójárművel.

A leginkább elhúzódó, vagyis a leghosszabb időt igénybe vevők lakástűz Baján keletkezett 2025. február 21-én, megközelítőleg 7 órán át tartott az oltás, ezt követték még az utómunkálatok. Ez volt az egyik halálos lakástűz a megyében.

Az említett 185 lakástűz esetnél szomorú tény, de egyik esetben sem volt füstérzékelő, mely akár életet is menthet. Ezek a készülékek már a tűz kezdeti fázisában megbízhatóan jeleznek.

A hálószobából is kiindulhat a tűz

Kovács Andrea szólt arról is, hogy arányaiban honnan indul ki a legtöbb tűz. Az első félévben, de jellemzően az elmúlt években is a tűz keletkezési helye főként

a konyha,

a kémény,

a tároló,

és kisebb arányban, de a hálószobában keletkezett tűz is gyakori.

A lángok fellobbanását elsősorban az elektromosság okozza, de a sütés-főzés is többször tragédiához vezet. A sorban a következő okok a nyílt láng, majd a fűtési rendszer hibája, a dohányzás.