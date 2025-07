Milliókat nyúlt le a cégtől, hónapokon keresztül átverte főnökét a könyvelő

Feljelentés érkezett egy bajai cégtől a helyi rendőrkapitányságra, miután gyanút fogott könyvelőjére. A cég ugyanis 2013-ban megbízott egy könyvelőirodát – amely két évre rá meg is szűnt –, de egy korábban ott dolgozó nő felajánlotta, hogy magánúton könyveljen. A cég vezetése teljes mértékben megbízott a nőben, hozzáférést adott a számláihoz, ezt azonban kihasználta a könyvelő.

Hónapokon keresztül átverte főnökét a könyvelő

A cég váratlanul egy értesítést kapott a hatóságoktól, hogy hosszabb ideje nem nyújtottak be adóbevallás. Amikor a cég vezetője számon kérte a nőt, az azt állította, hogy mindent rendben intézett. Mivel továbbra is gyanús volt az ügyvezetőnek, egy másik könyvelőt is megbízott, ekkor derült fény a csalásra. A nyomozás során kiderült, hogy 2022-ben több hónapon át, összesen 13-szor utalt át pénzt a cég számlájáról a sajátjára – amely megközelítette a kétmillió forintot – és ezt adóként vagy járulékként könyvelte el. Emellett az esedékes bevallást sem nyújtotta be, amellyel további anyagi kárt okozott.

A 43 éves nőt ezt követően bajai nyomozók csalás bűntette miatt hallgatták ki. A rendőrségi eljárás azóta befejeződött, a vádemelés pedig megtörtént.