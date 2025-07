Lángokban az erdő, a tűz egy melléképületre és egy autóra is átterjedt

Lángra kapott az erdő aljnövényzet Lajosmizse külterületén, az Alsólajos tanyánál csütörtökön délután. A tűz egy melléképületet és egy gépkocsit is elért. A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók két vízsugárral kezdték oltani a lángokat. A helyszínre a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kiérkezett, valamint a kecskeméti és a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók is az esethez tartanak – közölte a katasztrófavédelem.

Erdő aljnövényzete ég Lajosmizsénél

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció