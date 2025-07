Gázcsonknak hajtott egy kisteherautó, a tűzoltókat és a szolgáltatót is riasztották

Hat-hét hektáron égett a tarló kedd reggel, Pálmonostora külterületén, Aranyhegydűlőn. A tűz a gabonába is belekapott, és egy bálázó munkagép is kigyulladt. A kiskunfélegyházi, a kecskeméti, a kisteleki és a csongrádi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral a lángokat eloltották. Munkájukat egy erőgép is segítette, amellyel körbetárcsázták a területet. Személyi sérülés nem történt.

Lángra kapott a tarló Pálmonostorán

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció