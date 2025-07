Nem tudott bejutni a bérelt soltvadkerti nyaralójába, bírósági ügy lett az üdülésből

Egy nő tavaly áprilisban jelezte a rendőrségen, hogy nem tud bejutni a bérelt soltvadkerti üdülőbe, mert az ajtót belülről bezárták, és kopogására senki sem válaszolt. A rendőrök hosszas kopogás után két nőt ébresztettek fel az üdülőben. Valószínűleg kábítószer hatása alatt álltak, ágyukban 12 gramm zöld növényi törmeléket találtak.

Három bűncselekmény miatt kell felelnie egy nőnek, aki testvére nevében vállalta a felelősséget kábítószer birtoklásáért

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Kábítószer-birtoklás és hamis adatok

Az egyik nő nem tudta igazolni magát, gyanúsítotti kihallgatásán is iratok nélkül jelent meg és csak szóban diktálta be az adatait. Ez gyanússá vált a nyomozóknak, ezért ellenőrizték a személyazonosságát. Kiderült, hogy a 38 éves nő testvére adatait adta meg, és a kábítószer-birtoklását is a testvére nevében ismerte el.

Így a nőt nemcsak kábítószer-birtoklásáért, hanem hamis vád és közokirat-hamisítás miatt is felelősségre vonják. A kiskőrösi rendőrök lezárták a nyomozást, és az iratokat továbbították az ügyészségnek – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.