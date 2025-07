Harminc éve rejtély, kinek a holttestét találták meg, hiába a különös ismertetőjegyek

Sokan kedvelik a krimifilmeket és thrillereket – a megoldatlan rejtélyek vonzzák az ember érdeklődését –, ahol eltűnt személyek, titokzatos bűnügyek vagy összeesküvés van a középpontban, majd a film végén lelepleződik a tettes, kiderül az igazság. A képernyőn gyakran messzi vidékeken, elfeledett helyeken játszódnak a történetek, de a valóságban sokkal közelebb is megtörténik ilyesmi. Nem is kell messzire menni, hasonló eset például a 30 éve előkerült Bács-Kiskun megyei ismeretlen holttest is.

Az ismeretlen holttestet 30 éve nem tudják azonosítani

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az ismeretlen holttestnél különleges dolgot találtak

A Kalocsai Rendőrkapitányság 1995-ben talált egy ismeretlen maradványaira Foktőn. Nagyjából 35-55 éves, 170 centiméter magas férfi, a fogazata hiányos és szabálytalanul nőtt, úgynevezett „farkasfoga” volt a jelentés szerint. Zöld kötött pulóverben találták meg, emellett három nadrág is volt nála, egy kertésznadrág, egy úszónadrág és egy biciklinadrág. Érdekesség, hogy a patkó alakú pénztárcájába, ami nála volt, 82 forintot találtak.

Bár kevés a nyom, a rendőrség továbbra is dolgozik az ügyön, így, aki bármilyen információval tud róla szolgálni az üggyel kapcsolatban, az a Kalocsai Rendőrkapitányságon személyesen, vagy a +3676566500-as telefonszámon teheti meg.