Az ajtókilincs sem maradt a helyén, el sem hinné, miket vitt magával a betörő

Van, akinek a nyári tervei között utazás, fesztivál vagy egy munkahelyi projekt szerepel, a büntetett előéletű R. Tamás azonban úgy döntött fosztogató-körúttal tölti az év legmelegebb időszakát. Június 1-től egészen pár nappal ezelőttig számos ingatlanba betört és értéktől függetlenül mindent, ami mozdítható volt, elvitt – írja a police.hu.

Tizenhét ingatlant fosztott ki a betörő

Egy helyről a régi tévé mellett az edényeket is elvitte, a csapot leszerelte, sőt távozáskor még az ajtókilincseket is vitte magával. Máshonnan tucatnyi akkumulátort lopott el vagy éppenséggel vezetékeket – ezekből jó pénzt is lehet csinálni –, de máshonnan 6 cserép leandert is meglovasított. Egy középkorú asszonynak a varródobozát is ellopta, hiába nem ért sokat, nem válogatott. Nem csak lakóingatlanokat, garázssori helyiségeket is feltört a tolvaj: a kocsibeállókat felfeszítette, alkatrészektől kezdve, felni, vízmelegítőn át szerszámkészletig mindent, ami a keze ügyébe akadt, vitt. Volt olyan sértett, akinek félmillió forint kárt okozott.

A kecskeméti nyomozók július elején végül azonosították a férfit, elfogták és őrizetbe vették. Az után, hogy a 17 számon tartott helyen kívül máshol is követett e el betörést, még nyomoz a rendőrség – olvasható a police.hu-n.