Egyikük teleportálni akart a hűtőn át, a másik elaludt a kasszánál – bizarr esetekből nincs hiány

Egy budai élelmiszerboltba tört be a férfi, aki a kasszák között átjáróban tért nyugovóra, miután egy „Sötét kísértés” és egy „Felizgat” fantázianevű dezodort lopott. Hajnalba a rendőrök ébresztették a férfit, aki saját bevallása szerint három üveg égetett szeszt elfogyasztott. A férfi két héttel korábban szabadult a börtönből, a bíróság letartóztatta. Az esetről videófelvétel is készült – számolt be róla a Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldalán. Az ügy hasonlóan megdöbbentő, mint a két évvel ezelőtti bedrogozott férfi tér-idő utazása Kiskunhalason.

Egy bedrogozott férfi a hűtőn át akart teleportálni

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A bedrogozott férfi magára zárta a hűtőajtót

Hűtőszekrényeken keresztül próbált teleportálni egy másik dimenzióba. Csillagkapunak nézte egy dohánybolt hűtőszekrényeit, ezért mindegyikből kidobálta az ott tárolt élelmiszereket és bemászott, majd magára zárta az ajtót. Mint kiderült, a férfi drogozott és ettől úgy gondolta, hogy a hűtőszekrény egy tér-idő kapu, amin keresztül egy másik dimenzióba teleportálhat. A megdöbbentő jelenetről videó felvétel is készült, ezen látszik, hogy a teleportálás nem sikerült, a férfi végül elmenekült, de később a rendőrök elfogták.

Megszüntették a nyomozást

A 22 éves illető, aki rendszeresen fogyasztott kristályt (szintetikus kábítószert), korábban egy pékségbe, valamint egy magánházba is betört. A rendőrök végül a nyomozás megszüntetése mellett döntöttek, mert kiderült, hogy kóros az elmeállapota. A férfi így megúszta a börtönt, a halasiak azonban gyakran látják a városban és félnek tőle.