Egymást érték a balesetek, hét embert szállítottak kórházba

A tarló, a bálázott és a bálázatlan szalma kapott lángra hétfőn kora délután Kunszentmiklós határában mintegy tizenhét hektáron. A tűzben egy bálázógép teljesen kiégett. A lángok kaszálókat és réteket is veszélyeztettek a Kiskunsági Nemzeti Park területén, de a tűzoltók gyors és összehangolt munkával megakadályozták a tűz terjedését. Az oltást nehezítette az erős, változó irányú szél. Egy erőgéppel a menthető bálákat eltávolították a tűz közeléből. A lángokat a dunaújvárosi, a dabasi és a solti hivatásos, a kunszentmiklósi önkormányzati, valamint a dömsödi és a szalkszentmártoni önkéntes tűzoltók öt vízsugárral, kéziszerszámokkal és avaroltóval fékezték meg. Az oltás során használták a dunaújvárosi és a kecskeméti hivatásos, továbbá a kunszentmiklósi önkéntes egység vízszállító járműveit is. A Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is segítette a munkát.