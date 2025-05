Nem ismer félelmet Kovács Renáta, az ország egyetlen női tűzoltóautó-vezetője – videóval

Kovács Renátáról elmondhatjuk, hogy egy tűzről pattant, bevállalós hölgy, aki nem fél a tűztől sem. Nap mint nap kapcsolatban áll a tűzzel. Vagy a megelőzésben vagy az oltásban vesz részt. A hétköznapokban vagyongazdálkodási- és beruházási csoportvezetőként, valamint települési főépítészként dolgozik a lakiteleki polgármesteri hivatalban, munka után pedig bármikor riasztható, mint önkéntes tűzoltó vagy tűzoltóautó-vezető. Másodállásban pedig tűzvédelmi terveket készít.

Kovács Renáta, önkéntes tűzoltó, és az ország egyetlen női tűzoltóautó-vezetője

Fotó: Horváth Károly

A vezetői ülés szimpatikusabb volt

Kovács Renáta eredeti végzettsége szerint okleveles építészmérnök, 2018-ban szerezte meg a tűzvédelmi szakmérnöki másoddiplomát.

– Ezután Madari Andor, a Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke folyamatosan invitált, hogy csatlakozzak az egyesülethez, ha már ilyen irányú végzettségem van. Úgy gondoltam, hogy akkor már ne csak külső szemlélőként, hanem aktívan vegyek részt ebben a munkában, ezért elvégeztem az alaptanfolyamot. Így lettem önkéntes tűzoltó – mesélt a kezdetekről Renáta.

– Amikor hátul ültem az autóban, azt érzetem, hogy az első, vezetőülés szimpatikusabb lenne. És amikor ezt jeleztem a vezetőség felé, örömmel fogadták és támogatták is, hogy jogosítványt szerezzek, hiszen sokszor volt probléma, hogy a két aktív vonulós sofőr nem mindig volt riasztható a munkájuk miatt. Így beiskoláztak hármunkat is, köztük az egyik a férjem, Kovács László Árpád, aki szintén önkéntes tűzoltó. Már meg is szereztük a jogosítványt és megvan minden engedélyünk a tűzoltóautó vezetéséhez – sorolta Renáta, aki szomorúan tette hozzá, hogy eddig még nem volt lehetősége élesben, szirénázva vezetni a tűzoltóautót.

Önkéntes tűzoltóként több tűzesetnél is segédkezett már, balesetnél és veszélyes fakivágásoknál is dolgozott. Furcsa ezt mondani, de már várja, hogy sofőrként is részt vehessen a mentési munkálatokban.

Az egyesület támogatta a döntését, hogy megszerezze a jogosítványt és vezesse a tűzoltóautót

Fotó: Horváth Károly

Mindenhol a porral oltót keresi az önkéntes tűzoltó

Kovács Renátától azt is megtudtuk, hogy önkéntes tűzoltónak lenni nagy büszkeség. Motivációt jelent számára, és a férjének is, hogy segíthetnek másokon. Nem szeretnek ölbe tett kézzel ülni, ha baj van, ha valaki segítségre szorul. A tenni akarás mindig is az életük mozgatórugója volt. Abban bíznak, hogy két lányuk is a nyomukba lép majd egyszer.