Gigantikus bírságot kaptak a horrorkaravánok sofőrjei, fotókon mutatjuk a legdurvább járműveket

Az ellenőrzés során az Építési és Közlekedési Minisztérium Közlekedési Hatósága 22 szabálysértést állapított meg, ezek közül 18 esetben túlsúly volt az ok, a legtöbb kihágást pedig román rendszámú járművek követték el, de több más hiányosság is előkerült. Szakszerűtlenül rögzített rakományok, hiányzó menetíró készülékek, illetve kártya nélküli vezetés is szerepelt a szabályszegések között – mindezek arra utalnak, hogy az érintett sofőrök nem tartották be a vezetési- és pihenőidőkre vonatkozó előírásokat – írta bejegyzésében az Építési és Közlekedési Minisztérium, akik több fotót is megosztottak a horrorkaravánokról.

A megengedett össztömeget túllépő horrorkaravánok sofőrjei bírságot kaptak

Forrás: Építési és Közlekedési Minisztérium Facebook-oldala

A vizsgálatokat főként tranzitútvonalakon, autópályákon és határ menti területeken végezték. A tavalyi évben a hatóság összesen 4,5 milliárd forint bírságot szabott ki, amelynek 96 százalékát sikerült a helyszínen behajtani. A szabálytalanságok zöme külföldi járművekhez köthető, a bírságokat elsősorban a járművek műszaki hiányosságai, a pihenőidő megszegése, illetve a kabotázs szállítási szabályok figyelmen kívül hagyása miatt szabták ki.

Brutális horrorkaraván bukkant fel az M5-ön

Mint arról korábban beszámoltuk, életveszélyes mutatványt hajtott végre egy sofőr az M5-ös autópályán. A teherautó hátuljából félig kilógó furgon látványa nemcsak meghökkentő, de első ránézésre igencsak balesetveszélyes is. A közlekedők közül sokan alighanem hitetlenkedve figyelték ezt a furcsa „matrjoska-bemutatót” a sztrádán. Az esetről készült fotót IDE kattintva tekintheti meg.