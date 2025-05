Drogbirodalmat épített a három kecskeméti család, több tízmilliót kaszáltak a szörnyű bizniszből

A vádirat szerint a 12 vádlott közül 9-en három kecskeméti család tagjai. Az elkövetők 2021-től egészen a 2023-ban történt elfogásukig kereskedtek kristállyal Kecskeméten.

Testvérek, unokatestvérek, fiatal nők és egyikük férje is be lett vonva a „családi vállalkozásba”

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A fő beszerző az egyik család férfi tagja volt, aki testvérével és az unokaöccsével két év alatt közel 12 kilogramm új pszichoaktív anyagot árult, melyből aztán 40 millió forint bevételük lett. Az unokaöcs ezen felül kokaint is adott egyik ismerősének. A fő beszerző, aki több családot is ellátott a szerrel, bűnügyi felügyelet alatt is szerzett magának kristályt fogyasztásra, de egy rendőri intézkedés során lebukott, és újra őrizetbe vették.

A fotón a helyszíni szemle során lefoglalt kristály látható

Forrás: ugyeszseg.hu

A második család drogkereskedelmét egy nő irányította, akit az öccse és egy másik férfi segített. A nő kristályt az első családtól és kisebb mennyiségben egy kecskeméti férfitől is vásárolt. Vevőik között öt fogyasztó és egy szintén terjesztő kecskeméti férfi is szerepelt. A harmadik család tőlük vásárolt kristályt, amit hét vevőnek adtak tovább. Ebben az üzletben egy anya, két lánya és az egyik lány férje vett részt.

Az ügyészség tizenegy elkövetőt azzal vádol, hogy jelentős mennyiségű új pszichoaktív anyaggal kereskedtek. Emellett az unokaöcsnek külön is felelnie kell tetteiért, mert kis mennyiségű kábítószert is eladott, ami ugyancsak bűncselekmény. Az ügyészség valamennyiükkel szemben végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozta azzal, hogy a bűnösen szerzett vagyont is el kell kobozni. A elkövetők bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni – közölte az ügyészség.