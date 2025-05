Potom pénzért vitték volna a luxusárukat, a trükközés mégsem hozott jakuzzit

Mint arról korábban beszámoltunk, egy büntetett előéletű, dunaújvárosi férfiból és két nőből álló társaság 2023. április 30-án azzal a szándékkal ment be egy kecskeméti nagyáruházba, hogy ott nagy értékű termékeket olcsóbban szerezzenek meg. Módszerük az volt, hogy az önkiszolgáló pénztárnál a drágább áruk helyett olcsóbb termékek vonalkódját olvasták be, így jóval alacsonyabb árat fizettek a valós értéknél.

A vonalkódokkal próbáltak trükközni

Fotó: Shutterstock.com/ illusztráció

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közleményéből kiderült, hogy elsőként a férfi próbálkozott: egy közel 40 ezer forint értékű projektor vonalkódját lecserélte egy HDMI kábel vonalkódjára, majd az olcsóbb termék árát kifizetve távozott az üzletből.

Ezután a fiatalabb nő következett. Ő egy 220 ezer forintos elektromos roller vonalkódját cserélte le szintén egy HDMI kábel kódjára. A pénztáros azonban észrevette a csalást, még a fizetés előtt feltartóztatta a nőt.

A következő próbálkozásnál ismét a férfi lépett akcióba. Egy 200 ezer forintos jakuzzi vonalkódját egy 35 ezer forintos vízforgatós medence kódjára cserélte, és az olcsóbb tételt szkennelte be, ám a pénztáros ezt is időben kiszúrta.

Az eddigi lebukások sem vették el a férfi kedvét: körülbelül 20 perccel később visszatért az áruházba az idősebb nővel. Ezúttal egy drágább kutyatáp helyett egy olcsóbb termék kódját szkennelték be, amit a nő a tenyerében rejtett el. Emellett a kosárba tettek egy csomag mosogatógép kapszulát is, amelyet nem olvastak be a pénztárnál. A vásárlás során az olcsóbb kutyatápot fizették ki, majd elhagyták az üzletet.

Az ügyészség a három vádlottat információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettével vádolja, és próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozza velük szemben.

A vádlottak bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.