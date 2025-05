Komoly büntetésre számíthat a sofőr, akit Kecskeméten üldözőbe vettek a rendőrök – videóval

Mint arról beszámoltunk, látványos rendőri intézkedés zajlott le Kecskeméten. A Nyíri úton vettek üldözőbe egy járművet, amit végül sikerült megállítani. Az autósüldözés részleteiről beszámolt a rendőrség a közösségi oldalán.

Így zajlott le a kecskeméti autósüldözés

Fotó: Beküldött fotó

Az autósüldözésre több nyomós oka volt a rendőröknek

Az Izsáki úton figyeltek fel a járőrök egy autóra, amely után azonnal meg is fordultak, mivel alapos okuk volt feltételezni, hogy a volán mögött ülő férfi – akit személyesen is jól ismertek – éppen több jogsértést követ el. Az autó nem rendelkezett érvényes műszaki vizsgával, ráadásul a sofőr jogosítványát korábban már elvették. A férfi tisztában volt azzal, hogy nincs rendben sem ő, sem a jármű, ezért nagy lendülettel próbált menekülni – ám szerencsére nem járt sikerrel. Az ügyet tovább súlyosbítja, hogy az 54 éves kecskeméti férfinél kábítószert is találtak, így több szabályszegés miatt is számot kell adnia a hatóságoknak.