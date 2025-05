Rablóbanda jelent meg Kecskeméten, a rendőrség tanácsokat adott a lakosságnak

Úgy tűnik, mostanában nincsenek biztonságban a parkoló autók Kecskeméten. Nemrég beszámoltunk róla, hogy a Széchenyivárosban egy Audit loptak el – ez a kocsi pár nappal később szerencsére előkerült –, míg most autófeltörésekről érkezett hír. Ráadásul mindkét eset forgalmas helyen történt.

Autófeltörés miatt nyomoznak a kecskeméti rendőrök

Fotó: Shutterstock.com/ illusztráció

Autófeltörés a kecskeméti sportcsarnoknál

A Széchenyiváros Kecskemét legnépesebb városrésze, és azon belül a Lóverseny utca – ahonnan ellopták az Audit – sem nevezhető eldugott területnek, de ez nem tartotta vissza a tolvajt. Ahogyan a hétvégi autófeltöréssel gyanúsított ismeretlen elkövetőt vagy elkövetőket sem.

Éppen a Kecskemét – Szeged kosárlabda mérkőzés zajlott szombat este a Messzi István Sportcsarnokban, amikor feltörték az egyik autót.

– Szombaton 17:40-20:10-ig parkoltam a Messzi István Sportcsarnoknál. A barátaimmal az aznapi kosármeccset néztük meg. Mire kiértem az autómhoz, kifúrták a zárat. Elvitték az összes pénzem és iratom. A feljelentést megtettem, de azt mondták a rendőrségen, hogy ezen a napon többen jelezték, hogy feltörték az autójukat. Nagyon vigyázzatok, úgy tűnik, megindult egy rablóbanda kiscsapat. Egy fekete övtáska és egy lila pénztárca kerestetik a személyes irataimmal – írta Kecskemét egyik legnépesebb Facebook-csoportjába a sértett.

Ahogyan a posztban is olvasható, több autótulajdonos is érintett lehet az esetben, és ezt az egyik hozzászóló is megerősítette.

– Sajnos nekem is feltörték, de szerencsémre sose hagyok érteket az autóban. A kesztyűtartót feszegették, az picit látszott. A zárat a fiam meg tudta csinálni – olvasható a komment.

Elemzik a térfigyelő kamerákat

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amely megerősítette, hogy van tudomásuk az esetről, de hozzájuk csak egy feljelentés érkezett.

– Egy ilyen eset történt a Messzi István Sportcsarnoknál szombat este, a Kecskeméti Rendőrkapitányság lopás miatt folytat büntetőeljárást ismeretlen elkövetővel szemben. A nyomozást a büntetőeljárás szabályai szerint folytatják le. A térfigyelő kamerák felvételeit minden esetben elemezzük – közölte a rendőrség.