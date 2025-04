Csúnyán átverték, de feljelentés helyett inkább beállt a kifosztói közé

A vádirat szerint egy Kecskemét környékén élő, középkorú nő 2021 januárjában egy külföldi banknál felvehető kedvezményes hitelt reklámozó hirdetés alapján lépett kapcsolatba az ismeretlen elkövetőkkel.

Beninben kötött ki a sértettek pénze

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az ajánlat azonban hamis volt, több magyar is áldozatául esett ennek az átverésnek. Az ismeretlen elkövetők a hitelfelvétel ígéretével különféle indokokkal – például jutalék, közjegyzői díj, szolgáltatási költség, biztosítási díj – vették rá az embereket, hogy a hitelfelvétel érdekében idegen bankszámlákra utaljanak pénzt vagy fizessenek be. A hitelszerződést azonban nem kötötték meg.

A nő először maga is a csalók áldozata lett: a hitelhez szükséges költségek fedezésére összesen 233 ezer forintot utalt két bankszámlára. Később, amikor közölte, hogy nem tud több pénzt fizetni, az elkövetők rávették, hogy dolgozzon nekik – amit ő el is fogadott. Az elkövetők utasítására két bankszámlát kellett nyitnia, azért, hogy arra hitelek törlesztőrészletei érkezhessenek. A nő Kecskeméten meg is nyitotta ezeket a számlákat, majd a bankkártyákat és a netbanki azonosítókat Beninbe postázta. Mielőtt azonban ezt megtette, készpénzben felvett 447 ezer forintot „munkabérként” a számlákról.

A két számlán nem volt legális forgalom, kizárólag a megtévesztett emberek utalásai és befizetései érkeztek. A bankszámlákra alig két hónap alatt 32 magyar áldozattól több mint 8 millió forint jóváírás érkezett. A pénzek egy részét az ismeretlen elkövetők készpénzben felvették Beninben.

A vádlott a bankszámlák megnyitásával, valamint a hozzájuk tartozó bankkártyák és netbanki azonosítók átadásával szándékosan segített abban, hogy a csalással megszerzett pénzek további sorsát az ismeretlen elkövetők leplezni tudják.

Az ügyészség a nőt folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettével vádolja és ezért vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozza. A nő bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni – írja az ügyészség.