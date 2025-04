Egy kerti fészerrel felpakolva hajtott autójával a sztrádára, fotón mutatjuk a hajmeresztő mutatványt

A német autópálya-rendőrök április 12-én éjjel, bejelentés alapján állítottak meg egy személyautót az A3-as autópálya hesseni szakaszán, amely szétszerelt kerti fészert szállított szabálytalanul. Több autós is riasztotta a hatóságokat, hogy Idstein és Niedernhausen között egy túlterhelt jármű tart Frankfurt felé, amit a járőrök hamar kiszúrtak, és a meldenbachi pihenőnél félreállítottak. A Renault Grand Scenic, amelyet Nürnbergben helyeztek forgalomba, egy 65 éves férfi vezette, aki elmondása szerint kedvező áron jutott hozzá a faszerkezetű fészerhez, és hogy spóroljon a szállítási költségen, saját autójába zsúfolta be az elemeket. Tudta, hogy ezzel több előírást is megszeg, de azt remélte, éjjel észrevétlenül hazaérhet.

Túlterhelt járművet állítottak meg a hatóságok

Forrás: Zsaru Magazin

A túlterhelt jármű közel 400 kilóval nyomott többet a kelleténél

A rendőrségi közlemény szerint a férfi 390 kilóval terhelte túl az egyterű tengelyeit, és mivel a húsz év körüli autónak nem volt tetőcsomagtartója, az alkatrészek közvetlenül a karosszériára kerültek. A rakományt az ajtókon áthúzott hevederekkel rögzítette, amelyek kapcsait az utastérben zárta össze – úgy vezetett, hogy egy spanifer közvetlenül a homlokánál feszült. Emellett a hátsó rendszámtábla is csak közelről, busz- vagy kamionsofőrök számára volt olvasható, mivel a kilógó rakományt nem jelölte meg. A rendőrök lefoglalták az autót, mérlegelés után szabálysértési eljárást indítottak a sofőr ellen. Német sajtóhírek szerint a férfira több mint 300 eurós (körülbelül 120 ezer forintos) bírság vár, amelyhez még a szabályos szállítás költsége is társul.

Bács-Kiskunban is történtek hasonló esetek

Mint arról korábban beszámoltunk, 2024 januárjában elképesztő látvány tárult a Nemzeti Adó - és Vámhivatal (NAV) pénzügyőreinek szeme elé, amikor egy román autószállító mögé értek az M5-ös autópályán. A furgon egy trélert húzott maga után, amin egy platós kisteherautót szállított, a kisteherautó platójára pedig még egy személyautót is felpakoltak. Az életveszélyesen közlekedő és szemmel láthatóan túlsúlyos járművet azonnal lekísérték a sztrádáról és a mérlegre irányították. Mázsáláskor beigazolódott a gyanú; kiderült, hogy az autó több mint két tonna túlsúllyal közlekedett, a gépjárműben pedig menetírókészülék sem volt.