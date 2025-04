Ki nem találná, mi szerepel a rendőrség körözési listáján

Bár rendőrségi körözés hallatán gonosztevők és krimifilmek jutnak sokak eszébe, az igazság ennél kicsit bővebb. Bár értékes műkincseket, ékszereket és fegyvereket is köröz a rendőrség, a sok nyomaveszett haszonállat és kiskedvenc is a hatókörükbe tartozik. Ez utóbbiak közül most egy aranyos póniló eltűnése került fel a rendőrség honlapjára.

Körözés alatt nem csak rosszfiúk állhatnak, most póniló is szerepel a listán

Forrás: police.hu

A fehér alapon barna foltokkal tarkított pónit a szigetszentmiklósi rendőrkapitányság keresi, valószínűleg a környékből veszhetett el. A pónilovak kategóriáján belül jelentős méretbeli különbségek is lehetnek, a kép alapján ebben az esetben törpe póniról van szó, amely egy nagyobb kutya magasságával ér fel. A hosszú szőrű, chip nélküli csődörről sajnos egyéb információ nincs az oldalon, de a kép alapján egy kis szerencsével beazonosítható.

Póniló

Fotó: police.hu

A körözött állatok listáján egyébként számos más lófajta, juhok, szarvasmarhák, kutyák és macskák is megtalálhatóak, melyekről korábban itt írtunk.