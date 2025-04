A Duna sodrása bárhová elvihette Zalánt, akár Bács-Kiskunban is előkerülhet – videóval

„Tudjuk, hogy csoda kell...” – ezekkel a szavakkal kapaszkodnak a reménybe Lieszkovszky Zalán barátai, akik azóta sem tudják elfogadni, hogy a sportos, életvidám fiatalembernek nyoma veszett a folyóban. A tragédia április 19-én, szombaton történt: a Csepel SC erőnléti edzője egy motorcsónakon utazott ismerőseivel, amikor a jármű kanyarodás közben felborult – írja a Borsonline.

Lieszkovszky Zalánt azóta sem találták meg

Fotó: police.hu

Mint arról korábban beszámoltunk, a hajón utazók közül hárman partra úsztak, egy negyedik társukat vízimentők mentették ki. Zalán azonban eltűnt a habok között. A rendőrség és a vízirendészek azóta is keresik drónokkal és csónakokkal, ám egyelőre nem jártak sikerrel. A hatóság a férfit hivatalosan is eltűntként tartja nyilván.

A dunai hajóbaleset körülményei máig kérdéseket vetnek fel: úgy tudni, a hajó tulajdonosának nem volt engedélye a jármű vezetésére, és egy rövid videófelvétel alapján nem is ő volt a kormány mögött. A fedélzeten utazók álltak, beszélgettek, a csónak nem haladt gyorsan, mégis bekövetkezett a baj.

Lieszkovszky Zalán a Duna sodrása miatt akár kilométerekkel lejjebb is előkerülhet

A Duna erejét senki sem becsülheti alá. A sodrása kiszámíthatatlan, különösen tavasszal, amikor az áradások és az olvadó hó miatt megnövekedhet a vízszint és a sebesség is. A szakértők szerint Zalán testét – ha nem akadt fenn semmin – akár több tíz kilométerrel is lejjebb sodorhatta a folyó. Így akár Bács-Kiskun megyében is a nyomára akadhatnak.

Zalán adatlapja a rendőrség honlapján

Fotó: police.hu

A folyó nem ismer határokat, és a remény sem

A keresést továbbra is folytatják, és mindenhol, ahol a Duna elhalad – így a Bács-Kiskun vármegyei szakaszán is – figyelik a partokat, a sodrás mentét, hátha felbukkan valami nyom, amely elvezet a válaszokhoz.

A család és barátok még mindig bíznak abban, hogy Zalán előkerül, és abban is, hogy a tragédia körülményei egyszer majd tisztázódnak. Addig is csak ismételni tudják: