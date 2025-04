Baráti látogatást színlelve fosztotta ki látássérült ismerősét az agresszív férfi

A férfi – aki már korábban is volt büntetve – 2023. március 7-én meglátogatta látássérült ismerősét kecskeméti otthonában. Miközben szóval tartotta őt, hogy elvonja a figyelmét, észrevétlenül elvett egy 40 ezer forint értékű mobiltelefont a kanapé támlájáról – írja közleményében a Kecskeméti Törvényszék Sajtóosztály.

A barátjától is lopott a férfi

Korábban, 2023. január 3-án, a vádlott egy vitába keveredett egy másik ismerősével annak lakásában, szintén Kecskeméten. A vita tettlegességig fajult: megütötte, majd többször megrúgta az ismerősét, aki menekülni próbált, de a férfi utána ment, és a lépcsőházban tovább ütötte. A sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A férfinak egy másik eset miatt is felelnie kellett: egy helyi autóbuszon beszélgetést kezdeményezett egy utassal, hogy elterelje a figyelmét, majd észrevétlenül kivette annak kabátzsebéből a 120 ezer forint értékű mobiltelefonját és a személyigazolványát, majd leszállt a buszról.

A sajtóközlemény szerint ezen kívül két bolti lopást is elkövetett. Az árukat a ruhájába, illetve a táskájába rejtette, és fizetés nélkül akart távozni az üzletből, de mindkét alkalommal lebukott, a biztonsági őrök megállították. Az egyik esetben egy 19 éves társa is volt, aki emellett három másik lopással is próbálkozott ugyanígy, de minden alkalommal elfogták. Őt a bíróság 250 óra közérdekű munkára ítélte.

A férfi ellen a Kecskeméti Járási Ügyészség emelt vádat kifosztás, testi sértés és lopás miatt. Az ítélet jogerős.