Anyu porcióz, apu irányít, a fiú házhoz viszi – így bukott le a dohánybanda

A vádirat szerint egy budapesti kapcsolatokkal rendelkező „nagykereskedő” 2022 áprilisa és novembere között több mint 12 ezer doboz, magyar zárjegy nélküli cigarettát, 700 doboz hevítőrudat, valamint 7,5 mázsa fogyasztási dohányt szerzett be, amelyet továbbadott kecskeméti társának. A másodrendű vádlottként szereplő férfi az árut rendszeres haszonszerzés céljából értékesítette tovább – ebben felesége, fia és más családtagjai is segítették – derül ki a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közleményéből.

Hatalmas mennyiségű dohányt foglaltak le

Forrás: Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség

Mint írják, a dohánytermékeket kartondobozokban kapták meg, amelyeket a ház udvarán, műhelyben és kazánházban rejtettek el. A dohányt fél kilós adagokra porciózva adták tovább, a kiszállításban a fiú is aktívan részt vett, aki idővel saját vevőkört alakított ki, és még vákuumcsomagoló gépet is biztosított, amikor a szülők készüléke meghibásodott. Egy nőismerősük is közreműködött a bűncselekményben: budapesti ingatlanának melléképületében tárolta az áruk egy részét.

A megrendelések során a családfő kódneveket használt a termékekre, például a cigarettás dobozok színe, íze vagy nikotintartalma alapján. A lebukás elkerülése érdekében volt, hogy a vevő egy előre megbeszélt helyen hagyott furgonból vette át az árut, a pénzt pedig ugyanott hagyta.

A több mint 90 millió forint értékű illegális dohánytermékeket fél év alatt 22 vevőhöz juttatták el. Az ügyészség a családfőt és bűntársát különösen nagy értékre, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett pénzmosással vádolja, és végrehajtandó börtönbüntetést indítványoz számukra. A lefoglalt dohánytermékek és eszközök elkobzását is kezdeményezik. Az ügyben a Kecskeméti Törvényszék dönt.