Húsvéti alkoholfogyasztás: a pénzbírság mellett a jogsi is ugorhat, de kiszámolhatja, mikor ülhet újra autóba

A húsvét és a tavaszi szünet a családlátogatások, a kirándulások időszaka. Ráadásul a napokban feljebb kúszik a hőmérő higanyszála és a szabadtéri programoknak kedvez az időjárás is. Ezért az utakon a megszokottnál sűrűbb forgalomra, és jó eséllyel egyre több biciklisre és motorosra lehet számítani. Az autósokat és a két keréken közlekedőket is fokozott óvatosságra inti a rendőrség, nagyobb figyelemre kér mindenkit, és legfőképp arra figyelmeztet, hogy tartsa be mindenki a húsvéti alkoholfogyasztás szabályait.

Húsvéti alkoholfogyasztás veszélyei

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A locsolkodás, a hímes tojások mellett a húsvéti hagyományok része az alkoholfogyasztás is, ami azonban akkor, ha valaki járművet vezet, ütközik a zéró toleranciára vonatkozó szabályokkal. A zéró tolerancia azt jelenti, hogy már egy pohár bor után is súlyos bírság és jogosítvány-bevonás fenyegeti az autósokat. Mindegy, milyen gépjárművet vezetünk, az alkohol fogyasztása tilos. Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy évről évre egyre kevesebben ugyan, de még mindig vannak olyanok, akik figyelmen kívül hagyják az alkoholfogyasztás melletti gépjárművezetés tilalmát és veszélyeit.

Évek óta visszatérő probléma a húsvéti alkoholfogyasztás

Hiába a kampányok, az előre bejelentett fokozott ellenőrzések: húsvétkor továbbra is rengetegen ülnek alkoholos állapotban a volán mögé. Az Országos Rendőr-főkapitányság összegzése szerint tavaly húsvétkor az ellenőrzött járművezetők közel harmada vezetett ittasan, az elkövetők több mint fele ellen pedig büntetőeljárás is indult. Amennyiben az alkoholt fogyasztott vezető balesetet is okoz, nem csupán a jogosítványát veszítheti el, hanem a biztosítási fedezetet is.

Bűncselekmény vagy szabálysértés?

Ha a szervezetünkben található véralkoholszint nem éri el a 0,50 gramm/liter véralkohol-koncentrációt, illetve 0,25 milligramm/liter légalkohol-koncentrációt, akkor nem bűncselekményről, hanem szabálysértésről beszélünk. Ha az ittas sofőr szervezetében a 0,50 gramm/liter véralkohol-koncentrációnál, illetve a kilélegzett levegőben a 0,25 milligramm/liter légalkohol-koncentrációnál nagyobb érték előidézésére alkalmas szeszes ital fogyasztásából származó alkohol található, akkor bizony már bűncselekményről beszélünk, így a büntetés is jóval súlyosabb.