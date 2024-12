A rendőrség mintegy 500 személyt hallgatott ki az ügyben a 24 év alatt, 15 esetben poligráfos vizsgálatot végeztek, több helyen célzott kutatást tartottak és számos sajtófelhívás jelent meg – mindez a közelmúltig eredménytelen volt.

Fülest kaptak a rendőrök

Idén június 11-én jelzést kapott a rendőrség a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészségtől, miszerint ellenőrizetlen információ van arról, hogy az egykori bajai gyermekotthon volt hallgatója talán pénzért vagy fenyegetés hatására segített 2000-ben egy holttest elásásában Baján. A gyermekotthon egykori lakói között kezdték keresni a forrást, közben K. Péter személyére fókuszáltak, aki segédkezett a holttest elásásában, de ő 2011-ben öngyilkos lett.

Bebetonozták a holttestet

Felkutatták a környezetét, így találtak rá a most 40 éves Jánosra, aki vallomást tett. K. Péter és János is szakmát tanult, kőművesnek és festőnek képződtek, és az otthonból legálisan munkát tudtak vállalni. Így kerültek kapcsolatba az akkor 60 éves, családos, kétgyermekes bajai esztergályos vállalkozóval, V. Józseffel, akit csak Józsi bácsinak hívtak. Nála dolgozott a 16 és 20 éves két fiatal. A férfi az Ipartelep úthoz közel vett egy egyhektáros tanyát, ahol állt egy családi ház, egy 800 négyzetméteres csarnok és fészerek. A férfi ide akarta átköltöztetni vállalkozását, a házat pedig otthonosabbá kívánta tenni. A férfi napi 500 forintot fizetett a fiataloknak, akik füvet nyírtak, elásták a szemetet, illetve építőipari segédmunkát végeztek. V. József házánál épülőfélben volt egy 8 négyzetméteres fészer, aminek vállalta betonozását K. Péter. Közösen keverték be a betont, a fiatalember talicskával vitte be a betont a fészerbe, de egyszer a talicska kereke megbicsaklott, és előbukkant egy nejlonfólia, és a fólia alól bűz áradt, illetve egy gyermek holttestét vélte felfedezni K. Péter.