– Megkérdeztem a férfitől, mit érez és mit tud mozgatni. Arra kértem, hogy ne mozogjon, csak mondja el, hol fáj – mondta a szabadnapos tűzoltó, aki szolgálati kötelességének érezte, hogy megálljon.

Egy szabadnapos tűzoltó rohant egy balesetett szenvedett biciklis segítségére

Fotó: Márton Anna

A helyszínen már többen összegyűltek, és értesítették a mentőket. A tűzoltó látta, hogy a sérült férfi alá egy takarót tettek, hogy ne fázzon, de a csípőjét továbbra is tartania kellett. Az autójából hozott egy plédet, amit alá gyűrt, hogy kényelmesebbé tegye a helyzetét. Rövid időn belül megérkeztek a rendőrök és a mentősök is. A biciklist hordágyra emelték, majd kórházba szállították. A baleset pontos körülményeire vonatkozóan a rendőrségtől kértünk tájékoztatást, amint megkapjuk erről is hírt adunk.