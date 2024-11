Bács-Kiskun 1 órája

Lebukott a zugkocsmáros, komoly bírságot kell fizetnie

Több adózási szabály ellen is vétett egy illegális kocsmát üzemeltető személy, akit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrei füleltek le Bács-Kiskunban, így most több százezer forintos büntetés és további vizsgálat is vár rá.

Úttalan utakon lehetett eljutni a lajosmizsei-felsőlajosi tanyavilágban ahhoz a zugkocsmához, amit a helyiek jól ismertek, és két kilométeres körzetből fogadta a fogyasztóvendégeket. A kocsma üzemeltetője meg sem próbálta leplezni tevékenységét, hiszen a látottak magukért beszéltek: egy kompletten berendezett, alkoholtermékekkel feltöltött, kiülővel rendelkező kiskocsma tárult az ellenőrök elé. Mivel az árus a jövedéki termékek eredetét, jogszerű birtoklását nem tudta igazolni, az adóellenőrök lefoglaltak tőle 8 liter alkoholterméket, 12 liter bort és 73 liter sört. Több adózási szabály ellen is vétett egy illegális kocsmát üzemeltető

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció Az ellenőrök külön vizsgálatot indítottak azért is, mert a kocsmát üzemeltető személy nem rendelkezett adószámmal sem az árusításhoz. A zugkocsmáros, amellett, hogy árukészletét elvesztette, még több százezer forint jövedéki és mulasztási bírsággal is számolhat, illetve a NAV az eltitkolt árbevételének összegét is meg fogja állapítani – olvasható a közleményben.

