A vádirat szerint a büntetett előéletű férfi 2024. április 8-án erősen ittas állapotban megjelent édesapja volt élettársának kecskeméti házánál. A férfi hosszasan dörömbölt az ajtón és közben folyamatosan kiabált. Ezután az elkövető a ház előtt parkoló autó kilincseit megrángatta, majd két alkalommal az autó egyik ajtajába rúgott. Erre az autó tulajdonosa kijött a házból és megpróbálta elküldeni az ittas férfit – írja a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

Parkoló autókon töltötte ki dühét a részegen őrjöngő férfi

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

Az elkövető ezt követően is folytatta a randalírozást az utcában, további két autót is megrongált. Az elsőnek megrángatta a kilincseit, majd belerúgott és beleütött az ajtajaiba, végül rácsapott a motorháztetejére is, a másik autónak pedig szintén megrángatta a kilincseit. Végül a harmadik autó tulajdonosa megunta a randalírozást és kérdőre vonta.

A férfi első autóban közel 400 ezer forintos kárt okozott, a másik két autóban rongálási kár nem keletkezett. Az ügyészség a férfit garázdaság és rongálás vétségével vádolja és vele szemben pénzbüntetés és közérdekű munka büntetés kiszabását indítványozza.

A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.