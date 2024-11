Az éttermi szolgáltatásnál a helyben fogyasztásra és az elvitelre kért ételek különböző áfakulcsok alá tartoznak. Értékesítéskor a helyben fogyasztott ételek és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italok kedvezményes 5 százalékos, míg az elvitelre kért ételek és a nem helyben készített italok 27 százalékos áfakulcs alá tartoznak.

Helytelenül alkalmazza az áfakulcsokat egy étterem Bács-Kiskunban

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

Az ellenőrök próbavásárlást tartottak egy elvitelre is árusító vendéglőben. A vásárlás után olyan nyugtát kaptak, amelyen a vendéglő nem a megfelelő, hanem a kedvezményes áfakulcsokat alkalmazta az elvitelre kért italokra és ételekre is egyaránt. Az online pénztárgépadatok azt is megmutatták, hogy a „tévedés” nem egyszeri eset – derül ki a Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága sajtóközleményéből.

Az is árulkodó jel volt, hogy a házhozszállításhoz használt ételtároló edények mennyiségéhez képest aránytalanul kevés elvitelre kért, vagyis 27 százalékos áfával elszámolt eladás utáni árbevétel szerepelt a bevallásokban. A tárolóedények és a csomagolás után is külön díjat számolt fel az étterem. Az online pénztárgépadatok alapján meg tudták állapítani, hogy mikor számlázták a tárolódoboz árát is az ételrendelés mellett, így az elvitelre értékesített ételekből származó bevétel is meghatározható volt. Az ellenőrzés az italok eladásánál is szabálytalanságokat tárt fel.

Az adókulcs helytelen alkalmazása miatt a vállalkozásnak több mint 22 millió forint áfakülönbözete keletkezett. A cég az ellenőrzés hatására bevallotta és befizette az összeget.