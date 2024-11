15 és 17 óra között a rendőrök tájékoztatják az érdeklődőket a Bike Safe programról, a kerékpár és roller adatbázisról. Emellett Forog a KRESZ Kerék néven nyereményjátékot is szerveznek a kecskeméti rendőrök a közlekedés jegyében.

A programra várják a kerékpárral közlekedőket is, akikkel együtt 17 órakor – már sötétben – rendőri felvezetéssel felvonulást rendeznek. A kivilágított kerékpárosok a félórás felvonulással olyan látványt képeznek majd, amely segíti a kampányt. Kiváló figyelemfelhívás lesz az autósok számára, hogy a hidegebb idő ellenére a kerékpárosok még ott vannak az utakon, illetve a többi kerékpáros számára is, hogy ne csak lássanak, látszódjanak is közlekedés közben.