A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság idén is megszervezte az országos Látni és látszani kampányhoz kapcsolódva a Light Friday akciót. A program arról szólt, hogy a kecskeméti főtéren olyan láthatósági eszközöket mutattak be és osztottak ki ingyenesen a járókelőknek és a kerékpárosoknak, amelyek használata akár életet is menthet.

Fotó: Vizi Zalán

Télen – amikor rövidebbek a nappalok, reggel és délután/este is leginkább sötétben közlekedünk – megnövekszik azon balesetek száma, melyek a közlekedők láthatóságából, vagy épp láthatatlanságából fakadnak.

– Ilyenkor jellemző, hogy a gépjárművezetők nem az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően vezetik járműveiket. Célunk, hogy a Light Friday akcióval felhívjuk a figyelmet a láthatóság fontosságára – nyilatkozta hírportálunknak a helyszínen Dudásné Tóth Erika rendőr őrnagy, a Balesetmegelőzési Bizottság titkára.