A kamerák rögzítették a tolvajt, a rendőröknek pedig nem okozott fejtörést az elkövető azonosítása, mivel több eljárás is folyik ellene. A 30 éves helyi férfi az elmúlt időszakban több boltból lopott. Volt olyan üzlet, ahonnan ékszert vitt el, több áruházból pedig édességet. Ezeket hol a kabátja alá rejtette, de az is előfordult, hogy már a sorok között megette.

A nyomozók elemezték a város térfigyelő kamerarendszerének felvételeit, ami rövid időn belül eredményre vezetett.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

A férfinak nem volt több dobása, a rendőrök keresni kezdték. Aznap ismét megalakult a közterületi akciócsoport, és ez alkalommal a rendőrök a városrendészet munkatársaival járták az utcákat, hogy hatékonyan lépjenek fel a közterület rendjét sértők ellen. A csoport most is civil ruhában látott el szolgálatot, amikor az egyik rendőr észrevette a tolvajt és értesítette a kollégáit. A járőrök a helyszínre vonultak, és előállították a több lopással gyanúsítható kecskeméti férfit. A szemfüles rendőrnek hála, a biciklilopást követő pár órán belül elő is kerül a tolvaj. Gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vették, és kezdeményezik a letartóztatását – számolt be a rendőrség a police.hu oldalon.