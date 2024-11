Figyelem! Az ünnepek közeledtével egyre többször bukkannak fel hamis áruk a piacon. A testünkkel közvetlenül kapcsolatba kerülő anyagok (mosószer, sminktermékek, parfümök) akár veszélyes összetevőket is tartalmazhatnak. A hamis termékek kiszűrése a piacról azért is fontos, mert azok nemcsak a gazdaság szereplőinek okoznak jelentős károkat, hanem a vásárlókra nézve egészségügyi- és minőségi kockázatot is jelentenek – hívja fel a figyelmet az adóhatóság.