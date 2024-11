Mint ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, az elmúlt héten két halálos kimenetelű baleset is történt. A megengedett sebességhatárokat 899-en lépték át. A szabálytalankodóknak legalább 50 ezer forint közigazgatási bírságot kell fizetniük, ám most is akadt olyan, aki ennél magasabb összegű bírságra számíthat. Pirtó belterületén egy személyautó sofőrje 126 kilométer/órával hajtott az 50 kilométer/óra helyett, Jakabszálláson pedig egy busz vezetője ment 101 kilométer/órával belterületen. Ők a gyorshajtásért kiszabható legmagasabb összeget fizethetik ki, ami jelenleg 468 ezer forint – megéri tehát betartani a megengedett sebességhatárokat.

Volt olyan autó, amelyik 126-tal, egy busz pedig 101 kilométer/órával száguldott lakott területen belül

Fotó: police.hu

Az őszi időjárás egyik kedvezőtlen jelensége a köd, melynek balesetveszélyes hatásaival számolni kell. A közlekedőknek fel kell készülni, hogy az úttesten gyalogos, kerékpáros, lassú jármű vagy meghibásodott jármű jelenhet meg, melyek észlelése a ködben jelentősen korlátozódik – írja a police.hu.

A rendőrök rengeteg figyelemfelhívó cikket, fotót és videót tesznek közzé, hogy a biztonságos közlekedésre felhívják a figyelmünket. Ám hiába a sok elrettentő felvétel a borzalmas balesetekről, nem csökken a balesetek száma és még mindig sokan lépnek rá a gázra pedig egy kis odafigyeléssel elkerülhetőek lennének a balesetek.